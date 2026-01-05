Calciomercato Lazio | Guendouzi, contatto verbale con il Fenerbahce: i dettagli
05.01.2026 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Anche Guendouzi può lasciare la Lazio. Dopo Castellanos, passato al West Ham in Premier League, ora a rischiare è il francese. Come confermato negli ultimi giorni, su di lui è forte l'interesse del Fenerbahce, in Turchia.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, fin qui c'è stato solo un contatto verbale tra i due club, non ancora un'offerta. Si è parlato di 20 milioni più 5 di bonus, si può arrivare fino ai 25 milioni di euro totali.
Si attendono novità nei prossimi giorni, quando la Lazio sarà attesa prima della gara infrasettimanale contro la Fiorentina e poi da quella con il Verona nel weekend. I gialloblù, invece, giocheranno in Supercoppa contro il Samsunspor.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.