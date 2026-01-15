Calciomercato Lazio | Asta per Toth: si inserisce un altro club
CALCIOMERCATO LAZIO - Una corsa a ostacoli. Il mercato della Lazio si complica, le pretendenti per gli obiettivi aumentano, difficile battere la concorrenza e venirne a capo.
Si allontana sempre più l’obiettivo numero uno per il centrocampo. Dopo aver preso Taylor, la società biancoceleste vuole regalare a Sarri un altro centrocampista per rinforzare il reparto e sopperire alla partenza di Guendouzi verso la Turchia.
In cima alla lista c’era (o c’era) Alex Toth, classe 2005 del Ferencvaros che sembra sempre più vicino al Bournemouth di Tiago Pinto. Sempre dalla Turchia, però, parlano di una trattativa tutt’altro che chiusa: stando a quanto riportato dal giornalista Kagan Dursun, il Galatasaray punta proprio sul giovane ungherese, con l’entourage che avrebbe avuto un incontro con un delegato del club turco.
Il tempo stringe, mancano poco più di due settimane alla chiusura del calciomercato invernale. Il futuro di Toth sarà delineato a breve, ma diventa sempre più complicato pensare che sarà nella Capitale.