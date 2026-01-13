Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Nuovo nome per il centrocampo"
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è a caccia di un nuovo colpo a centrocampo. Oltre a Kenneth Taylor, acquistato dall'Ajax per circa 17 milioni di euro, ne arriverà un altro, vista anche la cessione di Matteo Guendouzi al Fenerbahce. Negli ultimi giorni la società biancoceleste ha lavorato su Timber del Feyenoord, Fabbian del Bologna e Toth del Ferencvaros.
Per l'ungherese però non si è trovato l'accordo: ora può finire in Premier League, lo vuole il Bournemouth. Per questo in Spagna il portale plazadeportiva.valenciaplaza.com ha parlato di un altro giocatore che viene seguito con tanto interesse a Formello. Si tratta di Rodrigo Mendoza, centrocampista spagnolo classe 2005 dell'Elche.
Viene descritto come 'l'elefante nella stanza' del club: è molto scontento, ha perso minutaggio e vorrebbe andare a giocare altrove nonostante abbia rinnovato solo in estate il suo contratto fino al 2028. La Lazio ha chiesto informazioni, così come anche Manchester City, Arsenal e Juventus. L'Elche però non lo farà partire per meno di 20 milioni di euro, ovvero il valore della sua clausola rescissoria.