Amelia: "Lazio, la comunicazione sul mercato non mi piace". E su Sarri...

In collegamento a TMW Radio, l'ex portiere Marco Amelia si è espresso sulle mosse della Lazio sul mercato e sul ruolo di Sarri, che nel mese di gennaio ha visto andare via Guendouzi e Castellanos ed è in procinto di salutare anche Romagnoli e Mandas.

Di seguito le sue parole: "Lazio? Si perdono pezzi e poi anche una comunicazione sul mercato che non piace. Non è bello, se fossi in Sarri sarei già andato via. Non può lavorare un allenatore così. Con l'esperienza di Sarri, sarei andato via".