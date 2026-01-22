Amelia: "Lazio, la comunicazione sul mercato non mi piace". E su Sarri...
22.01.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a TMW Radio, l'ex portiere Marco Amelia si è espresso sulle mosse della Lazio sul mercato e sul ruolo di Sarri, che nel mese di gennaio ha visto andare via Guendouzi e Castellanos ed è in procinto di salutare anche Romagnoli e Mandas.
Di seguito le sue parole: "Lazio? Si perdono pezzi e poi anche una comunicazione sul mercato che non piace. Non è bello, se fossi in Sarri sarei già andato via. Non può lavorare un allenatore così. Con l'esperienza di Sarri, sarei andato via".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.