Ex Lazio, Milinkovic brilla in Arabia: che gol in rovesciata! - VIDEO
Sergej Milinkovic-Savic continua a dimostrare tutto il suo valore anche in Arabia Saudita. Ormai è una colonna portante dell'Al Hilal, la squadra numero uno del campionato saudita.
La verità è che non ha mai smesso di brillare, anche lasciando il calcio che conta ha sempre dimostrato le sue qualità. Questa volta, però, ha tirato un vero e proprio coniglio dal cilindro.
Nella sfida di oggi tra Al Hilal e Al-Fayha, vinta per 4-1 dagli uomini di Inzaghi, il Sergente ha siglato un gol da cineteca, una rovesciata che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Una rete non solo bella da vedere, ma anche dal peso specifico importante. Grazie al suo gol, è partita la rimonta dell'Al Hilal dopo lo 0-1 iniziale degli avversari.
Benvenuti al Sergej Milinkovic Savic show: una rovesciata meravigliosa dà il via alla rimonta dell’Al-Hilal. Simone Inzaghi sta riscrivendo la storia del club, 21esima vittoria di fila in tutte le competizioni— Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) January 22, 2026
