Ex Lazio, Milinkovic brilla in Arabia: che gol in rovesciata! - VIDEO

22.01.2026 22:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Ex Lazio, Milinkovic brilla in Arabia: che gol in rovesciata! - VIDEO
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Sergej Milinkovic-Savic continua a dimostrare tutto il suo valore anche in Arabia Saudita. Ormai è una colonna portante dell'Al Hilal, la squadra numero uno del campionato saudita.

La verità è che non ha mai smesso di brillare, anche lasciando il calcio che conta ha sempre dimostrato le sue qualità. Questa volta, però, ha tirato un vero e proprio coniglio dal cilindro

Nella sfida di oggi tra Al Hilal e Al-Fayha, vinta per 4-1 dagli uomini di Inzaghi, il Sergente ha siglato un gol da cineteca, una rovesciata che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Una rete non solo bella da vedere, ma anche dal peso specifico importante. Grazie al suo gol, è partita la rimonta dell'Al Hilal dopo lo 0-1 iniziale degli avversari.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.