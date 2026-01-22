Lazio, Motta e quell’incrocio con Nesta alla Reggiana: il retroscena
Edoardo Motta è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il portiere classe 2005 arriverà dalla Reggiana a titolo definitivo: sostituirà Mandas, diretto verso il Bournemouth, e crescerà alle spalle di Provedel.
È arrivato in granata due anni fa, nella stagione 2023/24, dopo l’esperienza vissuta in prestito al Monza. Al suo primo anno ha incrociato l’ex difensore della Lazio Alessandro Nesta, scelto come allenatore della prima squadra della Reggiana.
Con il vecchio capitano biancoceleste in panchina, però, Motta non è riuscito a fare il suo esordio ufficiale tra i professionisti, ma ha solo giocato in Primavera. A partire dall’anno dopo ha iniziato a prendere posto tra i pali in Serie B. In qualche modo, comunque, la Lazio era nel suo destino.