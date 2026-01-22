Calciomercato Lazio | Trattativa impostata per Motta: tutti i dettagli
22.01.2026 22:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio lavora per il secondo portiere. Con Mandas destinato al Bournemouth, la società biancoceleste sembra aver trovato il suo sostituto. Si tratta di Edoardo Motta, classe 2005 della Reggiana. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore ci sono stati dei contatti tra i due club. La trattativa è stata impostata, si può chiudere presto. Dopo di che il greco potrà partire verso l'Inghilterra.
Andrea Castellano
