Calciomercato Lazio | Rayan, il Real Madrid ci pensa: il punto di Abbate

Il nome di Rayan del Vasco da Gama è uno di quelli che stuzzica di più in casa Lazio. La società biancoceleste sta tentando di convincere il giocatore brasiliano 'giocando' sulla clausola sulla futura rivendita, alzandola nella speranza che possa ridursi il costo del cartellino. Per fare il punto della situazione, ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate.

"Se la Lazio dovesse portare Rayan può migliorare tanto. Se porta Maldini e Ngonge al posto di Cancellieri non può migliorare tanto. Il costo del lavoro allargato scenderà al 70%. La Lazio ha fatto delle plusvalenze, che cono un computo diverso rispetto ai soldi in cassa. Poi ci sono anche i rinnovi da dover gestire e anche questi incidono sul costo del lavoro allargato".

"Sono calcoli che la società sta facendo. Se la Lazio dovesse prendere Rayan farebbe un'operazione da big. Ha il gradimento anche di squadre come il Real Madrid che a giugno sarebbe disposto a spendere i 50 milioni chiesti dal Vasco da Gama. Questo dovrebbe essere un indizio. Rayan è un jolly d'attacco, può fare tutti i ruoli".