Lazio, Abbate: "Sarri, Romagnoli e le dimissioni: vi spiego tutto"

La Lazio sta vivendo una fase di stallo sul mercato. Guarda al Brasile sognando il colpo Rayan, vola in Spagna nel tentativo, per ora vano, di acquistare Pedraza e convincere Toth a trasferirsi nella Capitale, rifiutando la Premier League. Nel frattempo, però, deve confrontarsi con l'opposizione di Maurizio Sarri alle prossime cessioni - in programma ci sono quelle di Cancellieri e Tavares.

Il tecnico toscano si è impuntato. Dopo l'arrivo di Ratkov al posto di Castellanos, vuole conoscere i sostituti prima di appoggiare la partenza di un suo calciatore, titolare o no che sia. L'unica eccezione, per il quale ha già fatto sentire la sua estrema e dura opposizione, è quella di Alessio Romagnoli. Per il difensore Sarri non è disposto neanche a discutere, anzi, mette la società davanti a un bivio: o resta o lui si dimette. Per fare il punto su questa situazione, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate.

RAYAN - "Se la Lazio dovesse portare Rayan può migliorare tanto. Se porta Maldini e Ngonge al posto di Cancellieri non può migliorare tanto. Il costo del lavoro allargato scenderà al 70%. La Lazio ha fatto delle plusvalenze, che cono un computo diverso rispetto ai soldi in cassa. Poi ci sono anche i rinnovi da dover gestire e anche questi incidono sul costo del lavoro allargato. Sono calcoli che la società sta facendo. Se la Lazio dovesse prendere Rayan farebbe un'operazione da big. Ha il gradimento anche di squadre come il Real Madrid che a giugno sarebbe disposto a spendere i 50 milioni chiesti dal Vasco da Gama. Questo dovrebbe essere un indizio. Rayan è un jolly d'attacco, può fare tutti i ruoli".

PEDRAZA E TOTH - "Fabiani è andato in Spagna, ma credo più per Pedraza che per Toth che è in ritiro lì. Potrebbe aver fatto un tentativo vano per convincerlo, anche se lui già aveva fatto sapere tramite l'agente di preferire la Premier League alla Lazio e, più in generale, la Serie A. La Lazio sta provando a portare in anticipo Pedraza a Roma. Ieri ha firmato il pre-accordo che avevano stipulato. Il problema è che il Villarreal non vuole liberarlo. Da qui si apre un capitolo su Nuno Tavares e su tutte le uscite".

LA POSIZIONE DI SARRI - "Sarri è indispettito e vorrebbe mettere il veto su tutte le cessioni, da Cancellieri allo stesso Tavares. Diventa un discorso di principio. Vuole sapere il sostituto prima di perdere un titolare o una riserva di ruolo, l'unica a disposizione sulla sinistra. La Lazio dove ha colmato un buco, con l'arrivo di Taylor che è il giocatore qualitativo, ne ha creato un altro perché ha perso le caratteristiche di Guendouzi. Cancellieri? Si oppone perché ha costruito il giocatore per 6 mesi e non si fida del possibile sostituto dopo che, venduto Castellanos, è arrivato Ratkov".

DIMISSIONI SARRI - "L'unico giocatore su cui non transige è Romagnoli. Se l'obiettivo è farlo dimettere e farlo rinunciare allo stipendio, allora gli cedono Romagnoli e succede. Alla Lazio i qatarioti offrivano pochissimo per il cartellino di Romagnoli, questa può essere una buona notizia per Sarri. Il suo è rinnovo più spinoso ed economicamente più complicato per la Lazio. Romagnoli vuole 3,5 milioni e gli arretrati delle promesse non mantenute. Non so se la società arriverà a darglieli. A Sarri interessa solo di finire la stagione con Romagnoli in campo, poi in estate può anche partire. La Lazio vede Romagnoli come un giocatore forte soprattutto con Sarri in panchina e che ha compiuto 31 anni. Bravo di testa e negli anticipi. Quindi sta facendo delle riflessioni".

ENTRATA - "La Lazio ora in stand-by perché ha visto sfumare gli obiettivi. E non solo per questo. Fabbian costa 15 milioni ed è simile a Taylor, Samardzic non serve più perché la qualità la porta l'olandese. Un profilo che piace è Mendoza, ma l'Elche chiede 25 milioni di euro, è complicatissimo. Però ha una clausola rescissoria da 20 milioni".

BASIC - "Basic non ha firmato. Chiede 2,5 milioni, si aggiorneranno di nuovo in questi giorni".