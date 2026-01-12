Calciomercato Lazio | Tavares, non è chiuso nulla. E anche Pedraza...
12.01.2026 19:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
CALCIOMERCATO LAZIO - Tutto fermo sul fronte Nuno Tavares. Sono attese novità, ma al momento non è chiuso nulla per quanto riguarda l'affare con il Besiktas. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dal club turco è arrivata solo una proposta in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. La Lazio ha rifiutato, accetta solo l'obbligo. Ma non ci sono stati più contatti. La situazione bloccata del portoghese frena anche Pedraza: a meno di ribaltoni improvvisi, arriverà a giugno a parametro zero e non a gennaio.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.