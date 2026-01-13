Calciomercato Lazio | Rayan, c'è il rilancio: attesa per la risposta
Non molla la presa la Lazio. Altro rilancio per Rayan, uno dei talenti più interessanti del calcio brasiliano. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la società ha alzato l'offerta per convincere il Vasco Da Gama a lasciarlo partire: 20 milioni più 5 di bonus e addirittura il 50% sulla futura rivendita (si partiva dal 30%).
Il pressing della Lazio ormai va avanti da giorni, ma il club brasiliano chiede una cifra molto più alta: 35 milioni cash. La strategia del Vasco è chiara: mettere in standby Lotito e Fabiani in attesa di un'offerta più alta. Se non dovesse arrivare entro la fine del mercato, la trattativa potrebbe riaprirsi.
L'interesse per Rayan è concreto e la Lazio vorrebbe portarlo immediatamente a Roma, consapevole che in un braccio di ferro con altri club le cifre diventerebbero proibitive. La società ha fatto la sua mossa, ora si aspetta una risposta da parte dei brasiliani, che hanno assoluto bisogno di monetizzare con la cessione di un calciatore così talentuoso. Il tira e molla prosegue.
