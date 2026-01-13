Calciomercato Lazio | Vasco da Gama, il diesse Lopes: "Rayan? Nessuno ci ha accontentati..."

Admar Lopes, direttore sportivo del Vasco da Gama è intervenuto sulla questione Rayan, giocatore che ha conquistato tutti a Formello.

Come riportato, per la Lazio l'ostacolo principale è la richiesta del club brasiliano da 50 milioni di euro. Ora il Vasco da Gama sarebbe sceso a 35 milioni per lasciar partire Rayan, ma per i biancocelesti sono ancora molti. "Abbiamo rinnovato il contratto del giocatore meno di un mese fa. - dichiara Lopes - E' un calciatore molto importante per la dinamica della squadra, molto importante tecnicamente e anche per quello che rappresenta oggi per il club e la tifoseria.

Nessuno ha raggiunto le cifre che abbiamo stabilito. Quando arriveranno, e se l’atleta mostrerà la volontà di abbracciare un progetto che sia molto positivo per il Vasco e per lui stesso, ne discuteremo. Poiché questo non è ancora accaduto, contiamo su Rayan non solo fino alla finestra di mercato di metà anno, ma fino a dicembre 2028 quando scadrà il suo contratto".