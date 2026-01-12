Calciomercato Lazio | Rayan, il Vasco da Gama abbassa la richiesta: le ultime
12.01.2026 20:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Per l'attacco c'è un solo nome: è Rayan del Vasco da Gama. Il classe 2006 ha conquistato tutti a Formello: la Lazio continua a provarci, ma l'ostacolo principale è la richiesta del club brasiliano da 50 milioni di euro. Troppi per la società biancoceleste, che è disposta ad avvicinarsi aggiungendo bonus e percentuali sulla futura rivendita a una proposta importante. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ora il Vasco da Gama sarebbe sceso a 35 milioni per lasciar partire Rayan; per la Lazio, però, sono ancora tantissimi. Si aspetta.