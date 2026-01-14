Calciomercato Lazio | Romagnoli è intoccabile: Sarri minaccia le dimissioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - "Romagnoli sa guidare la difesa in maniera estrema". Parlava così Maurizio Sarri di Alessio Romagnoli ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria contro l'Hellas Verona. Il suo difensore centrale, quello che ha abbracciato alla Lazio nel 2022 e con il quale ha costruito nella stessa stagione una delle migliori difese d'Europa. Romagnoli in estate è rimasto a Roma solo per Sarri.

LA PROMESSA - Il ritorno in panchina del Comandante è stato un bene per la sua carriera, destinata verso altri lidi dopo che la società non ha mantenuto quella celebre promessa di cui parlò anche lui pubblicamente al termine della passata stagione. Se la Lazio va in Champions verrà rinnovato il contratto con adeguamento. Gli aveva detto la società, che nel 2023 in Champions ci è andata davvero. Con Romagnoli che è stato grande protagonista di quella cavalcata che li ha portati fino al secondo posto. Ma la promessa non è mai stata mantenuta.

AL-SADD - Oggi Romagnoli attende novità da Formello. La dirigenza dopo aver rinnovato i contratti di Basic e Marusic, non si è ancora fatta viva con il difensore. Quello che vi avevamo raccontato negli scorsi giorni viene confermato anche oggi dal Messaggero. I suo agenti starebbero sondando anche altre piste. Tra queste c'è anche quella qatariota dell'Al-Sadd di Roberto Mancini che, però, dal canto suo non avrebbe mai contattato il giocatore. L'ex c.t. azzurro, infatti, non sa ancora neanche quale sarà il suo di futuro, con l'addio a fine stagione che sembrerebbe a oggi l'ipotesi più percorribile.

SARRI MINACCIA LE DIMISSIONI - Lotito, intanto, prende tempo. Sa che Romagnoli ha un contratto in scadenza nel 2027, ma anche che guadagna 3 milioni di euro annuo e che un eventuale rinnovo lo costringerebbe ad aumentargli lo stipendio, per mantenere la promessa fatta tempo fa. Cederlo a gennaio sarebbe economicamente, per lui, la soluzione ideale. Ma su questo Sarri è irremovibile. Il Messaggero racconta di un Comandante pronto a tutto pur di tenere il proprio difensore a Roma, almeno fino al termine della stagione. Pronto addirittura a rassegnare le dimissioni qualora non dovesse essere ascoltato e Romagnoli, quindi, lasciato partire.