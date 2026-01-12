Calciomercato Lazio | Romagnoli e l'Al Sadd: le ultime sul suo futuro
CALCIOMERCATO LAZIO - Tra le questioni che tengono banco in casa Lazio c'è anche quella di Alessio Romagnoli. Nelle ultime ore si era parlato di un interesse dell'Al-Sadd, club qatariota allenato dall'ex giocatore biancoceleste Roberto Mancini.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, alla Lazio non sarebbe arrivata nessuna offerta per il trasferimento del difensore centrale. Dallo stesso club qatariota, inoltre, il calciatore non avrebbe ottenuto delle garanzie sul futuro di Mancini, attualmente non certo di restare in Qatar al termine della stagione.
In scadenza nel 2027, Romagnoli attende una chiamata da Formello per discutere del suo contratto, nella speranza che possa essere accontenta la promessa fattagli quando si era trasferito nella Capitale. Nel frattempo, però, i suoi agenti si guardano intorno e sondando anche altre piste.