Lazio, Sarri ora è contro le cessioni: a rischio anche Cancellieri
RASSEGNA STAMPA - Troppe cessioni, Sarri pensa veramente di porre un veto agli addii. Il tecnico della Lazio sta pensando seriamente di mettersi di traverso sulle nuove uscite, come riportato da Il Messaggero. Dopo quelle di Castellanos e Guendouzi, l'ultima sarebbe quella di Matteo Cancellieri, per cui però non è ancora arrivata un'offerta ufficiale dal Brentford in Premier League.
Adesso l'esigenza delle plusvalenze a Sarri interessa fino a un certo punto: ha rilanciato il classe 2002 dopo la mononucleosi di Isaksen facendone un co-titolare, non ha intenzione di perderlo a gennaio. Vale per Cancellieri come per tutti gli altri: non vuole più rinunciare a nessuno a gennaio, senza poi sapere con chi verrebbe sostituito.
Per la fascia si è parlato di Maldini, il preferito del diesse Fabiani ma poco gradito al Comandante, di Ngonge, di Wimmer del Wolfsburg e di Rayan del Vasco da Gama, per cui si sta provando l'assalto. In attacco invece Sarri aveva indicato Raspadori (o Giovane) al posto di Castellanos, alla fine è arrivato Ratkov.