Calciomercato Lazio | Cancellieri, nessuna offerta ufficiale: le ultime

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Matteo Cancellieri aspetta notizie sul suo futuro. E anche la Lazio. Le voci su un interessamento del Brentford si fanno sempre più insistenti, l'esterno può fare il salto nel campionato più importante d’Europa e, forse, del mondo. Durante questa prima metà di stagione si è messo in mostra, convincendo prima mister Sarri, poi tutti gli altri, fino a togliere il posto a Gustav Isaksen.

Adesso il futuro di Cancellieri è in bilico, la Lazio è pronta ad ascoltare offerte per il classe 2002. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, però, a Formello non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Il Brentord è interessato, ma non è l'unico club ad aver messo gli occhi su di lui.

La Lazio è in attesa di una mossa, nessuno è incedibile e Cancellieri può davvero lasciare i biancocelesti. Qualora dovesse arrivare un'offerta di 18 milioni di euro, la Lazio sarebbe pronta a lasciarlo partire. Con la sua cessione, la Lazio si assicurerebbe l’ennesima plusvalenza dopo quelle ottenute con Castellanos e Guendouzi.

La società non sta ferma a guardare e segue diversi profili per sostuire l'esterno, a partire da quello di Daniel Maldini, sempre più fuori dal progetto dell'Atalanta. Sono ore calde.