Calciomercato Lazio | Toth e Timber si allontanano: le ultime
12.01.2026 19:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Due nomi si perdono sullo sfondo, forse in maniera definitiva. Con ogni probabilità a centrocampo la Lazio dovrà cercare altrove: sia Toth che Timber si allontanano dalla Capitale.
Come raccolto dalla nostra redazione, il classe 2005 vuole la Premier League, su di lui è piombato il Bournemouth che ora è in vantaggio. Tra i biancocelesti e il Ferencvaros non si è trovato l'accordo, la trattativa si è arenata. Per questo si sono inseriti gli inglesi.
Lo stesso vale per Timber: l'operazione era difficile sin dall'inizio, la Lazio non sembra essere nei suoi piani. Si libererà a zero dal Feyenoord, su di lui c'è soprattutto il Borussia Dortmund. Sembra intenzionato a fare altre scelte.