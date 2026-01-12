Calciomercato Lazio | Interesse per Wimmer del Wolfsburg: i dettagli - VIDEO

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda in Germania. Per la fascia è spuntato il nome di Patrick Wimmer, esterno classe 2001 del Wolfsburg. A riportarlo è stato Elmar Bergonzini in diretta su Radio Laziale. Di seguito le sue parole a riguardo.

“Ieri c’è stato un incontro a Monaco tra il procuratore di Patrick Wimmer, del Wolfsburg e la società. Su di lui c’è forte la Fiorentina e la Lazio avrebbe contattato il suo rappresentante in Italia, Franco Granello, per capire più o meno le cifre dell’eventuale affare. Il giocatore al momento non avrebbe intenzione di andare alla Fiorentina vista la situazione, sperano che la Lazio si faccia viva in maniera più concreta perché la Lazio per ora ha chiesto solo informazioni”.

Il suo profilo si intreccia con le possibili cessioni di Isaksen e soprattutto di Cancellieri, seguito dal Brentford in Premier League che presto potrebbe anche presentare un’offerta. È un nome da tenere d’occhio: in stagione attualmente è a quota 3 gol e 6 assist in 15 partite (989 minuti giocati).