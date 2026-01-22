Lazio, Pulici avverte: "Non abbiamo ancora toccato il fondo…"

Gabriele Pulici, figlio dell'ex calciatore bianco celeste Felice, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esternare il proprio dissenso in merito al caos che sta vivendo l'ambiente Lazio. Ecco di seguito le sue parole:

“Visto il momento, in qualche maniera chi gestisce la Lazio dovrebbe dare un segnale forte di ripresa. Io temo che il fondo non l’abbiamo ancora toccato. Pensavamo fosse il blocco del mercato, sperando di poter comunque ripartire con il nuovo mister in attesa del mercato di gennaio. Ora si sta andando sempre peggio, non riusciamo a vedere questa luce in fondo al tunnel che poteva concretizzarsi durante questo mercato. La mia preoccupazione non è tanto su come verrà gestita questa situazione da Lotito e Fabiani. Il modus operandi è già chiaro, inutile far finta di non vederlo, ma non credo ci sia le condizioni per ripoertare la Lazio ad un buon livello".

"Di momenti difficili ne abbiamo passati tanti, ma c’era sempre stata un’unione di intenti tra tutte le componenti. Ora solo divisioni, interne ed esterne. A me non spaventa il ridimensionamento, ma la mancanza di compattezza e capacità del club di ricostruire delle premesse diverse. Anche nel 2010, quando la Lazio ha rischiato di retrocedere, non vedevo questo ‘fuggi fuggi’ generale. Ora c’è una situazione esplosiva, più grave. Non ho la percezione che si stia costruendo qualcosa”.