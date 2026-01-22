Calciomercato Lazio | Mandas in uscita: c'è un nuovo nome per la porta
22.01.2026 19:50 di Christian Gugliotta
CALCIOMERCATO LAZIO - In casa Lazio continua la ricerca di un nuovo portiere. Come vi avevamo raccontato, Christos Mandas è sempre più vicino a firmare con il Bournemouth, pronto a chiudere con i biancocelesti un'operazione in prestito con diritto di riscatto a una cifra intorno ai 20 milioni di euro.
Qualora l'operazione dovesse andare in porto come sembra, la squadra di Sarri avrebbe bisogno di un nuovo secondo da mettere alle spalle di Ivan Provedel e, ai nomi dalla Serie B circolati nelle scorse ore, se n'è aggiunto un altro, sempre proveniente dalla serie cadetta.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, la Lazio starebbe valutando anche il profilo di Edoardo Motta, estremo difensore classe 2005 in forza alla Reggiana.