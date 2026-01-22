Lazio, Brambati: "Situazione difficile, feedback negativi da operatori di mercato"
Momento difficile quello che sta vivendo la Lazio soprattutto dal punto di vista ambientale dopo le cessioni avvenute, e che forse avverranno, in questa sessione di mercato. Sul tema questo il pensiero di Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio.
"Mi arrivano dei feedback da operatori di mercato sulla Lazio molto negativi. Anche dal punto di vista economico. Mi dicono che ci sono dei giocatori che si lamentano di pagamenti di stipendi”.
“L'ho saputo da tesserati. Non si capisce come venirne fuori da questa situazione, che non è solo questione di campo ma societaria. Questo fa un po' preoccupare”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.