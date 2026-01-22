Europa League, in campo Bologna e Roma: il programma della giornata

22.01.2026 17:15 di  Simone Locusta   vedi letture
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le gare di Champions, è il momento dell’Europa League. Nella giornata di oggi, infatti, si scenderà in campo per la settima giornata del girone unico di Europa League, la penultima prima dei playoff. Le due italiane in campo, Bologna e Roma, sfideranno Celtic e Stoccarda per sperare nella qualificazione diretta.

Al momento, le formazioni di Italiano e Gasperini occupano rispettivamente la decima e la tredicesima posizione in classifica. Un piazzamento tra le prime otto è decisamente alla portata (-1 per i giallorossi, -2 per i felsinei). Ecco di seguito il programma completo della giornata.

ORE 18:45

Bologna - Celtic

Brann - Midtjylland

Fenerbahce - Aston Villa

Feyenoord - Sturm Graz

Friburgo - Maccabi Tel Aviv

Malmö - Stella Rossa

Paok - Betis

Viktoria Plzen - Porto

Young Boys - Lione

ORE 21:00

Braga - Nottingham Forrest

Celta Vigo - Lille

Dinamo Zagabria - FCSB

Utrecht - Genk

Ferencvaros - Panathinaikos

Nizza - Go Ahead Eagles

Rangers - Ludogorets

Roma - Stoccarda

Salisburgo - Basilea

