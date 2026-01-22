Europa League, in campo Bologna e Roma: il programma della giornata
Dopo le gare di Champions, è il momento dell’Europa League. Nella giornata di oggi, infatti, si scenderà in campo per la settima giornata del girone unico di Europa League, la penultima prima dei playoff. Le due italiane in campo, Bologna e Roma, sfideranno Celtic e Stoccarda per sperare nella qualificazione diretta.
Al momento, le formazioni di Italiano e Gasperini occupano rispettivamente la decima e la tredicesima posizione in classifica. Un piazzamento tra le prime otto è decisamente alla portata (-1 per i giallorossi, -2 per i felsinei). Ecco di seguito il programma completo della giornata.
ORE 18:45
Bologna - Celtic
Brann - Midtjylland
Fenerbahce - Aston Villa
Feyenoord - Sturm Graz
Friburgo - Maccabi Tel Aviv
Malmö - Stella Rossa
Paok - Betis
Viktoria Plzen - Porto
Young Boys - Lione
ORE 21:00
Braga - Nottingham Forrest
Celta Vigo - Lille
Dinamo Zagabria - FCSB
Utrecht - Genk
Ferencvaros - Panathinaikos
Nizza - Go Ahead Eagles
Rangers - Ludogorets
Roma - Stoccarda
Salisburgo - Basilea