PRIMAVERA | Lazio, il calendario dalla 22ª alla 24ª giornata
Dopo ben cinque pareggi consecutivi in campionato, la Lazio Primavera è tornata alla vittoria, rifilando un secco 3-0 alla Cremonese ultima in classifica. La squadra di Punzi, così, ha ottenuto l'ottavo risultato utile consecutivo, salendo a quota 25 punti totalizzati dopo i primi 21 turni.
Staccata di cinque lunghezze la diciassettesima posizione, che condannerebbe i biancocelesti ai play-out per non retrocedere, la Lazio proverà ora a dare seguito alla propria striscia positiva nei prossimi match, così da allontanarsi definitivamente dalla parte bassa della classifica e da mettere al sicuro la salvezza, obiettivo stagionale dichiarato. Di seguito il calendario con gli impegni della 22ª alla 24ª giornata di Primavera 1.
22ª giornata
Monza - Lazio Primavera: domenica 25 gennaio 2026, ore 15:00
23ª giornata
Lazio Primavera - Atalanta: lunedì 2 febbraio 2026, ore 12:00
24ª giornata
Milan - Lazio Primavera: sabato 7 febbraio 2026, ore 13:00