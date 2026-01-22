PRIMAVERA | Lazio, il calendario dalla 22ª alla 24ª giornata

22.01.2026 14:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
© foto di Federico De Luca 2025

Dopo ben cinque pareggi consecutivi in campionato, la Lazio Primavera è tornata alla vittoria, rifilando un secco 3-0 alla Cremonese ultima in classifica. La squadra di Punzi, così, ha ottenuto l'ottavo risultato utile consecutivo, salendo a quota 25 punti totalizzati dopo i primi 21 turni.

Staccata di cinque lunghezze la diciassettesima posizione, che condannerebbe i biancocelesti ai play-out per non retrocedere, la Lazio proverà ora a dare seguito alla propria striscia positiva nei prossimi match, così da allontanarsi definitivamente dalla parte bassa della classifica e da mettere al sicuro la salvezza, obiettivo stagionale dichiarato. Di seguito il calendario con gli impegni della 22ª alla 24ª giornata di Primavera 1.

22ª giornata

Monza - Lazio Primavera: domenica 25 gennaio 2026, ore 15:00

23ª giornata

Lazio Primavera - Atalanta: lunedì 2 febbraio 2026, ore 12:00

24ª giornata

Milan - Lazio Primavera: sabato 7 febbraio 2026, ore 13:00

