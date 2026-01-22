Lazio, senti Sogliano: "Noslin? Un capolavoro economico, ha salvato il Verona"
22.01.2026 14:00
RASSEGNA STAMPA - Nella lunga intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano è tornato a parlare della cessione di Tijjani Noslin alla Lazio. L'olandese era stato acquistato dai gialloblù dal Fortuna Sittard, in Olanda.
Di seguito le sue parole: "Il colpo di mercato migliore a Verona? Iturbe era già una bottiglia di champagne, andava tolto solo il tappo. Forse Ngonge e Noslin, capolavori economici e tecnici: hanno salvato il Verona per due anni. Certo, anche Toni che arriva qui e diventa capocannoniere...".
