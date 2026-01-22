Lazio, la protesta del tifo organizzato: il motivo e i dettagli - VIDEO

Lazio, la protesta del tifo organizzato: il motivo e i dettagli - VIDEO
Il tifo organizzato ha comunicato, attraverso i propri canali social e ai microfoni di Radio Laziale, una nuove protesta nei confronti della società. In vista della partita tra Lazio e Genoa, infatti, sono stati invitati tutti i tifosi non abbonati a non comprare il biglietto per la partita. Di seguito le parole di uno degli esponenti della Curva Nord, intervenuto sugli 88.100. 

"A breve usciranno i biglietti di Lazio-Genoa. Quindi invitiamo tutti i laziali, chi non è abbonato, a non fare il biglietto almeno per il momento, per vedere un po' come evolve la situazione. Siamo di fronte a una svendita totale, alla demolizione di un progetto iniziato neanche sei mesi fa. Quindi andiamo con i piedi di piombo e chiediamo a tutto il popolo laziale di non fare il biglietto per Lazio-Genoa". 

