Lazio, Camolese e il retroscena su Lotito: "Mi voleva... ma solo gratis!"
Retroscena di mercato particolari? La storia recente della Lazio ne è colma. Tra questi ci sono anche quelli che riguardo ex allenatori come Giancarlo Camolese. Centrocampista della Lazio tra il 1986 e il 1988, ebbe l'opportunità di sedere anche sulla panchina biancoceleste da allenatore nel primo anno di Claudio Lotito come presidente.
La trattativa, però, non andò a buon fine: una prima volta per l'incompatibilità dei tempi e una seconda per ragioni economiche. A raccontarlo è lo stesso Camolese nel podcast 'Doppio Passo':
IL RETROSCENA - "Potevo andare alla Lazio. Ho parlato con Lotito, fui il primo allenatore a parlarci. Era esuberante anche all'epoca. In panchina c'era Mimmo Caso e mi disse che gli sarebbe dispiaciuto far rientrare la squadra. Qualche mese dopo mi ha richiamato, mi disse di venire, ma voleva prendermi gratis".