Ex Lazio | Ibrahimovic tra i peggiori attaccanti d'Europa: il dato
Con il passaggio dal Bayern Monaco all'Heidenheim, Arijon Ibrahimovic ha sicuramente trovato più minutaggio di quanto ha raccolto con la maglia della Lazio. Nella seconda parte della scorsa stagione con Baroni in panchina, infatti, ha avuto pochissimo spazio, senza riuscire mai a inserirsi davvero nelle gerarchie dei biancocelesti.
A livello di gol segnati, però, il dato non è cambiato: dopo 20 presenze (con 1.506 minuti giocati) è ancora fermo a zero, ha messo a referto solo tre assist. Secondo quanto riportato dal The Athletic e dal New York Times, è tra i dieci giocatori meno efficaci in Europa. In classifica si attesta al settimo posto a quota 24 tiri sbagliati (a pari merito c'è Pereira Lage del St. Pauli). Domina l'elenco Politano del Napoli con 31, davanti a Jesus Rodriguez del Como (29) e Reitz e Valverde a pari merito (27).