GOSSIP | Icardi furioso contro Wanda Nara: "Mitomane"
22.01.2026 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La tregua tra Mauro Icardi e Wanda Nara è durata pochissimo. Il calciatore è infatti tornato ad accusare l’ex moglie dopo che, la stessa, aveva affermato che i rapporti negli ultimi mesi fossero migliorati per il bene delle figlie: “Saremo sempre una famiglia. Quando possiamo cerchiamo di parlare. Gli dico quello che penso. Sento che col tempo succederà quello che è successo con Maxi”... <<< LE ACCUSE DI ICARDI >>>
