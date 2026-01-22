Lecce, Berisha torna in campo: le condizioni in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si prepara il Lecce contro la Lazio. Nel corso dell’ultima seduta di allenamento che si è svolta sul manto erboso del centro sportivo di Martignano, si è rivisto a centrocampo il regista albanese Medon Berisha che ha svolto un programma personalizzato. Una buona notizia per mister Di Francesco che ha potuto iniziare a intravedere la possibilità che il calciatore ritorni a lavorare con il resto del gruppo nel corso dei prossimi giorni e magari tornare a disposizione del tecnico abruzzese in occasione della trasferta in terra piemontese di domenica 1 febbraio quando il Lecce farà visita al Torino.

Come ricorda calciolecce.it, il numero dieci giallorosso si è fermato in occasione dell’ultimo successo interno nella gara contro il Pisa. L’infortunio è sembrato fin dal primo momento grave e la diagnosi dei giorni successivi ha confermato “lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra”. Ora però dovrebbe essere arrivato il momento del rientro in gruppo che appare ormai prossimo.

Difficile dunque immaginare una convocazione per la prossima gara contro la Lazio, ma per gli impegni contro Torino e Udinese potrebbe esserci più speranza. Non ha lavorato in gruppo Cheddira che ha svolto le visite mediche di rito preso il centro medico Bio Lab di Cutrofiano.