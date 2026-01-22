Lazio, Cugini su Sarri: "Dovrebbe dare le dimissioni, è stato preso in giro..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La situazione in casa Lazio è pesante. Dopo gli addii di Castellanos e Guendouzi, la società sta chiudendo la terza e quarta cessione del mercato di gennaio, con Romagnoli destinato all'Al Sadd e Mandas al Bournemouth. In entrata, invece, sono arrivati solamente Taylor e Ratkov.

Ora Sarri si trova in grande difficoltà, nonché sempre in emergenza anche a causa di costanti infortuni e squalifiche. Di lui ha parlato Mimmo Cugini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sarri? Io darei le dimissioni perché è chiaro che gli sono state promesse cose che poi non sono successe, è stato preso in giro. Non tanto però per quanto accaduto in estate, quanto ciò che sta accadendo nel mercato invernale, con la squadra che doveva rinforzarsi e che invece si è indebolita".