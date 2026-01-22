FORMELLO - Lazio, Sarri in difficoltà: Romagnoli si allena, ma…
FORMELLO - La lista dei dubbi e delle assenze a centrocampo: Basic fuori, Cataldi squalificato, Rovella non in condizione, Vecino in bilico, Dele-Bashiru appena tornato dalla Coppa d’Africa, Taylor o Belahyane da adattare rispetto alle posizioni in cui finora sono stati utilizzati. Sarri deve decidere mediana e attacco. In mezzo al campo gli interrogativi riguardano le scelte e le posizioni delle pedine. In regia potrebbe stringere i denti Rovella anticipando il ritorno dal primo minuto dopo gli spezzoni contro Verona e Como.
Davanti i due ballottaggi a destra (Cancellieri o Isaksen) e al centro del tridente, dove dovrebbe essere confermato Ratkov. In difesa la modifica è dovuta dalle dinamiche di mercato. Romagnoli oggi pomeriggio si è allenato in gruppo, punta comunque a non partire per Lecce, vuole accettare la proposta dell’Al-Sadd. Sulla sua convocazione si deciderà domani. Provstgaard affiancherà Gila, Marusic e Pellegrini verso un’altra gara dall’inizio.