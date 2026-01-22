Calciomercato Lazio | Napoli, Lucca vola in Premier. Ora Giovane…
Lorenzo Lucca è pronto a iniziare una nuova avventura in Inghilterra. L’ex attaccante dell’Udinese ha sciolto le riserve: sarà un nuovo giocatore del Nottingham Forrest. C’era anche il Pisa su di lui, ma l’attaccante ha scelto là Premier League.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’operazione si sarebbe chiusa sulla base di un prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto per un totale di circa 40 milioni di euro (sempre se il Nottingham Forrest deciderà di riscattare il calciatore).
Non è mai sbocciato il rapporto tra Lucca e Conte, l’investimento del Napoli è stato importante e con l’esplosione di Hojlund, oltre all’imminente rientro di Lukaku, lo spazio per il centravanti italiano sarebbe stato ancor più ristretto.
Inoltre, il Napoli è costretto a operare a saldo zero durante questa sessione di mercato. Proprio per questo, la sua cessione può essere propedeutica per nuovi rinforzi. Il Napoli punta forte su Giovane per rinforzare il reparto offensivo, ma c’è anche la Lazio sul brasiliano. Si prospetta un duello di mercato sull'asse Roma - Napoli: il futuro di Giovane si deciderà nei prossimi giorni.