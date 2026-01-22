Calciomercato, dal Genoa in arrivo Baldanzi: a disposizione contro la Lazio
22.01.2026 18:50 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
CALCIOMERCATO - Dopo giorni di trattative, sembra ora arrivata al capolinea l'operazione che dovrebbe portare Tommaso Baldanzi al Genoa, col classe 2003 che in mattinata ha salutato i compagni di squadra.
Come riporta calciolecce.it, la soluzione tra le due società è stata trovata grazie all’inserimento del classe 2006 Lorenzo Venturino, uno dei talenti più interessanti delle giovanili rossoblu.
I due club sono ai dettagli, a quanto emerge nel corso del fine settimana si dovrebbe chiudere e permettere così al Genoa di rinforzarsi a centrocampo, con un innesto di estro e qualità per la mediana di Daniele De Rossi.