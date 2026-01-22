Lazio, Pacchioni: "Sarri non è il responsabile! Ecco cosa dovrebbe fare"
22.01.2026 di Andrea Castellano
In collegamento a TMW Radio, Paolo Pacchioni ha parlato del ruolo di Sarri all'interno della Lazio, sempre più in difficoltà e ferma sul mercato, con Guendouzi, Castellanos già partiti e Romagnoli e Mandas in procinto di andare via.
Di seguito le sue parole sulla posizione del tecnico: "Sarri deve dimostrarsi superiore anche dal punto di vista umano. Il responsabile non è lui, deve provare a chiudere dignitosamente la stagione, dando uno schiaffo morale alla società".
Andrea Castellano
Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it.