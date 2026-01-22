Lazio, Mea Vitali: "La squadra del 2004 era più forte!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Mea Vitali, ex centrocampista della Lazio tra il 2004 e il 2005, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Punto e Virgola'. Durante il suo intervento ha paragonato la sua squadra, la prima dell'era Lotito, con quella attuale mettendo in evidenza i grandi nomi con cui ha condiviso lo spogliatoio biancoceleste.

"Avevo tanti campioni davanti a me, per questo ho giocato poco. Sono scelte dell'allenatore. Per me è stata un'esperienza personale molto importante. Avevo appena 23 anni, non ho avuto la possibilità giocare, ma mi sono portato cose molto positive. La Lazio del 2004 rispetto a quella di oggi? Giocherebbero quasi tutti. C'era Peruzzi, c'erano Negro, Zauri, Liverani, Giannichedda, Baggio, Di Canio, Pandev, Rocchi. Era una squadra molto forte, ma non mi piacciono i paragoni".