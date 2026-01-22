WOMEN | Lazio, due giocatrici out con la Fiorentina per squalifica
Il pareggio contro la Roma in Coppa Italia va subito in archivio, prima di pensare al ritorno - che si disputerà mercoledì prossimo al Tre Fontane - c'è la Fiorentina da affrontare.
Le biancocelesti sono reduci dalla sconfitta di misura sul campo della Ternana e con la Viola cercheranno di riscattarsi, servono punti per poter restare nella zona alta della classifica che attualmente le vede in sesta posizione con 15 punti. Sono solo tre in meno rispetto a quelli delle rivali che, insieme all'Inter, occupano il secondo posto dietro alla Roma Capolista.
Alla sfida mister Grassadonia arriva con qualche defezione, oltre ai vari infortuni si aggiungono le squalifiche. Non ci saranno Castiello, il capitano, e Karcewska. La prima era diffidata e contro la Ternana ha rimediato un giallo, mentre la seconda ha preso un rosso diretto per un fallo nei confronti di un'avversaria.
