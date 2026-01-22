UFFICIALE, Ferrari 2026: prima grave sconfitta. Il trucco Mercedes passa!
22.01.2026 21:33 di Giovanni Parterioli
Prima grave sconfitta per i motorizzati Ferrari e la Ferrari su tutti nelle sale della FIA. La Mercedes partirà col suo trucco. La squadra di Hamilton e Leclerc aveva provato a fermare tutto, ma alla fine, come già anticipato da F1-News.eu, la protesta ha avuto un nulla di fatto. Una brutta notizia alla vigilia della presentazione domani a Fiorano della Ferrari, che alle 11.30 scenderà in pista con la SF-26. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> TRUCCO MERCEDES, SCONFITTA FERRARI <<<