Ex Lazio | Raul Moro approda in Spagna: è un nuovo calciatore dell'Osasuna
22.01.2026 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Nuova avventura per l'ex Lazio Raul Moro che ha lasciato l'Ajax per approdare in Liga con la maglia dell'Osasuna.
A comunicarlo è stato proprio il club spagnolo con una nota ufficiale condivisa sui suoi canali ufficiali: "Il Club Atlético Osasuna ha raggiunto un accordo con l'AFC Ajax per il trasferimento del calciatore Raúl Moro, che ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2031. Il club navarrese pagherà 5.000.000 di euro per il cinquanta percento dei suoi diritti economici".
