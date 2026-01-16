Calciomercato Lazio | Kamenovic ai saluti: il difensore ha trovato squadra
16.01.2026 13:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
CALCIOMERCATO LAZIO - Altra uscita in casa Lazio. Questa volta decisamente meno rumorosa. Stando a quanto rivelato dal presidente Lotito a margine della conferenza stampa di presentazione, infatti, Dimitrje Kamenovic lascerà Formello. Il difensore serbo, arrivato nell'estate del 2022, partirà alla volta della Croazia, dove indosserà la maglia della Lokomotiv Zagabria. A breve è atteso un comunicato ufficiale.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.