Calciomercato Lazio | Mendoza, quanto chiede l'Elche? I dettagli
Sfumati Toth e Timber, la Lazio riflette sulle possibili operazioni in entrata. La società biancoceleste è alla ricerca di un nuovo nome per rinforzare il centrocampo. Il profilo che tiene sempre banco è quello di Giovanni Fabbian, per il quale il Bologna vorrebbe 15 milioni di euro.
Nelle ultime ore, però, è emerso anche il nome di Mendoza, dell'Elche in rampo di lancio. Per spiegare la situazione intorno al classe 2005, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate.
"La Lazio ora in stand-by perché ha visto sfumare gli obiettivi. E non solo per questo. Fabbian costa 15 milioni ed è simile a Taylor, Samardzic non serve più perché la qualità la porta l'olandese. Un profilo che piace è Mendoza, ma l'Elche chiede 25 milioni di euro, è complicatissimo".