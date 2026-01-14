Calciomercato Lazio | Mendoza, quanto chiede l'Elche? I dettagli

14.01.2026 20:30 di Niccolò Di Leo
Sfumati Toth e Timber, la Lazio riflette sulle possibili operazioni in entrata. La società biancoceleste è alla ricerca di un nuovo nome per rinforzare il centrocampo. Il profilo che tiene sempre banco è quello di Giovanni Fabbian, per il quale il Bologna vorrebbe 15 milioni di euro.

Nelle ultime ore, però, è emerso anche il nome di Mendoza, dell'Elche in rampo di lancio. Per spiegare la situazione intorno al classe 2005, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate

"La Lazio ora in stand-by perché ha visto sfumare gli obiettivi. E non solo per questo. Fabbian costa 15 milioni ed è simile a Taylor, Samardzic non serve più perché la qualità la porta l'olandese. Un profilo che piace è Mendoza, ma l'Elche chiede 25 milioni di euro, è complicatissimo". 

