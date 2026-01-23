Lazio, Rambaudi: "Lecce? Sarri e la squadra devono estraniarsi da tutto"

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Roberto Rambaudi si è proiettato alla gara di sabato tra Lecce e Lazio, sottolineando come la squadra debba estraniarsi dalla complicata situazione attuale, scendendo in campo con grande motivazione. Queste le sue considerazioni.

“Non credo sia giusto programmare così, come sta facendo la Lazio. Speravo Lotito leggesse la situazione non solo da imprenditore ma anche da presidente tifoso, fino a qualche mese fa avevo fiducia. Se la strategia di questa società fosse chiara, la situazione non sarebbe così complicata".

"Questa di Lecce è una gara da preparare al meglio, con gente che ha grande motivazione. Chi è un po’ frastornato, chi arriva in ritardo sulla palla, non deve scendere in campo. Si deve scendere in campo motivatissimi. Serviranno atteggiamento, spirito di gruppo, fame. Il tutto chiaramente abbinato ad un’organizzazione e alla qualità tecnica, particolare in cui sei superiore al Lecce ma comunque non basta. Allenatore e squadra devono estraniarsi da tutto e pensare che questa gara può essere una medicina, può dare ossigeno. Se scendi in campo con un alone di negatività, non si può giocare”.