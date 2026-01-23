Calciomercato Lazio | Occhi su Ranieri: c'è la concorrenza di un altro club
23.01.2026 14:15 di Christian Gugliotta
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda già al post Romagnoli. Il centrale difensivo è a un passo dal trasferimento ai qatarioti dell'Al-Sadd e, con solamente Gila e Provstgaard attualmente a disposizione, la società biancoceleste dovrà necessariamente intervenire sul mercato per consegnare a Sarri un sostituto.
Tra i profili finiti in orbita Lazio nelle scorse ore c'è quello di Luca Ranieri, difensore della Fiorentina che, come vi abbiamo raccontato, potrebbe lasciare Firenze alla ricerca di maggiore minutaggio.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la viola sarebbe disposta a lasciar partire il classe 1999, sul quale, oltre all'interesse dei biancocelesti, ci sarebbe anche quello del Torino.
