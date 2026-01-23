Calciomercato Lazio | Gaspar, Fabiani prova l'affondo: a Lecce per trattare
Una trasferta che nasconde interessi di mercato. Sabato sera la Lazio sarà di scena al Via dal Mare, ma il match contro il Lecce sarà l'occasione anche per intavolare una trattativa con il club salentino.
Il nome sul tavolo è quello di Kialonda Gaspar, massiccio centrale di difesa classe 1997. Un profilo che conosce bene la Serie A, con il contratto in scadenza a giugno 2027 (ha un'opzione per altri due anni).
Il direttore Fabiani aveva iniziato a raccogliere informazioni su di lui già a inizio anno, come raccontato dal Tempo il 4 gennaio scorso. L'addio di Romagnoli e la necessità di aggiungere un altro elemento in difesa ha accelerato i tempi.
La trasferta in casa del Lecce servirà anche a capire la disponibilità da parte di Corvino a lasciar partire uno dei due centrali titolari, che contro la Lazio sarà assente per squalifica. È un'operazione che si può chiudere in breve tempo e a costi contenuti.
