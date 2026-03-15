MOVIOLA | Lazio - Milan, Guida con personalità: sul gol annullato…
Ancora un successo di "corto muso" per la Lazio all'Olimpico proprio contro il Milan di Allegri. Convincente la direzione di Marco Guida, sempre concentrato in tutti gli episodi chiave del match, in particolar modo sul gol di Athekame, prontamente non convalidato senza aspettare l'intervento del Var. Un bilancio con il fischietto della sezione di Torre Annunziata che si aggiorna così a 12 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, per un totale di 32 incroci. A seguire, gli episodi disciplinari più significativi della gara.
PRIMO TEMPO
9’ - Pericoloso il Milan con Pavlovic murato prontamente da Provstgaard che devia in angolo: azione tuttavia viziata dalla posizione di fuorigioco del difensore rossonero. Episodio da intervento qualora la formazione di Allegri avesse trovato il gol.
17’ - In ritardo l’intervento di Tomori sulla solita veronica di Zaccagni: comprensibile richiamo solo verbale da parte di Guida.
20’ - Contrasto Marusic-Pulisic nei pressi dell’area biancoceleste, palla in fallo laterale con il rossonero che sembra l’ultimo ad aver toccato il pallone: non dello stesso avviso il guardalinee che di fatto inverte la rimessa tra le proteste di Sarri che osservava da pochi metri.
29’ - Recupero palla sulla trequarti di Zaccagni, Saelemaekers lo travolge: punizione Lazio, ma manca un giallo per il belga.
45’ - Un minuto di recupero concesso.
SECONDO TEMPO
52’ - Proteste rossonere per il fallo concesso a Nuno Tavares quasi a ridosso dell’area biancoceleste per il contatto con Saelemaekers: è lo stesso Guida a spiegare la natura del contatto all’esterno degli ospiti.
54’ - Ammonizione per Estupiñán, la prima della gara, per il fallo commesso su Isaksen che lo aveva anticipato.
71’ - Contrasto in area tra Taylor e Athekame giudicato non falloso né da Guida né in sala Var.
75’ - Non convalidato il gol di Athekame per il controllo con il braccio dello stesso rossonero prima del tiro: è l’immediatezza del tocco la discriminante.
80’ - Protesta Marusic che crolla a terra dopo un contatto in area: per Guida non c’è nulla, si procede con l’ennesimo corner per i rossoneri.
81’ - In ritardo Nuno Tavares nel colpire il piede di Saelemaekers che lo aveva anticipato: punizione Milan e giallo per il portoghese.
90’ - Segnalati 6 minuti di extra-time.
90’ + 1 - Protesta Pedro che chiedeva fallo sulla pressione rossonera: Guida lascia correre concedendo un contropiede ai rossoneri.
90’ + 4 - Giallo per Pedro per perdita di tempo.
90’ + 5 - Ammonito anche Patric per fallo tattico su Pulisic.
90’ + 6 - Espulso Sarri per proteste a seguito del minuto in più di recupero concesso.