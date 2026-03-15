Milan, Pavlovic a Dazn: "Abbiamo sofferto la qualità della Lazio"
15.03.2026 23:32 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nel post-partita di Lazio - Milan, gara vinta per 1-0 dai biancocelesti, Strahinja Pavlović è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara. Di seguito le sue parole.
"Abbiamo subito troppi contropiedi, dobbiamo essere più calmi, giocare con lucidità. Abbiamo sofferto la qualità della Lazio, abbiamo fatto tanti errori. Scudetto? Potevamo mettere pressione all’Inter con una vittoria ma abbiamo avuto altre occasioni, non siamo contenti di com’è andata oggi. Leao? Cose normali nel calcio, tutti vogliono giocare e vincere".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.