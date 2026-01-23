Lazio, Bonanni: "Sono preoccupato. Lotito non fa un passo indietro"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Bonanni ha parlato ai microfoni di TMW Radio, ai quali ha espresso la sua preoccupazione per il clima teso in casa Lazio esasperato ulteriormente dal botta e risposta andato in scena tra società e tifoseria. Di seguito le sue parole:

"Sono abbastanza preoccupato, perché da una parte c'è un presidente che non ha mai avuto la minima intenzione di fare un mezzo passo indietro o di provare a cambiare rotta, mentre dall'altra parte c'è una situazione ancor più difficile rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni. Se una curva o una persona decide di contestare in maniera civile una gestione non condivisa non vedo problemi. Negli anni Lotito ha sempre dimostrato che se un tifoso gli chiede mezza cosa lui è disposto quasi a fare il contrario. Io ho giocato nella Lazio nel 2006, nel mezzo della contestazione, e mai penso di aver visto di una persona non curarsi minimamente di ciò che dicono persone; questo può essere un lato positivo da una parte, ma al contempo anche un lato estremamente negativo. Ad oggi non riesco a capire come si possa uscire da questa situazione".