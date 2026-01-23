Lazio, Bonanni: "Sono preoccupato. Lotito non fa un passo indietro"
Stefano Bonanni ha parlato ai microfoni di TMW Radio, ai quali ha espresso la sua preoccupazione per il clima teso in casa Lazio esasperato ulteriormente dal botta e risposta andato in scena tra società e tifoseria. Di seguito le sue parole:
"Sono abbastanza preoccupato, perché da una parte c'è un presidente che non ha mai avuto la minima intenzione di fare un mezzo passo indietro o di provare a cambiare rotta, mentre dall'altra parte c'è una situazione ancor più difficile rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni. Se una curva o una persona decide di contestare in maniera civile una gestione non condivisa non vedo problemi. Negli anni Lotito ha sempre dimostrato che se un tifoso gli chiede mezza cosa lui è disposto quasi a fare il contrario. Io ho giocato nella Lazio nel 2006, nel mezzo della contestazione, e mai penso di aver visto di una persona non curarsi minimamente di ciò che dicono persone; questo può essere un lato positivo da una parte, ma al contempo anche un lato estremamente negativo. Ad oggi non riesco a capire come si possa uscire da questa situazione".