Fiorentina, Fabbian si presenta: "Il progetto mi ha convinto"
23.01.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Giovanni Fabbian è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista si è presentato in conferenza stampa al Viola Park spiegando i motivi che l'hanno spinto a lasciare il Bologna. Su di lui c'era anche l'interesse della Lazio, che però non ha mai affondato il colpo. Di seguito le sue parole.
"Mi ha convinto il progetto di un grande club con una grande storia. Voglio mettermi a disposizione fin da subito per riportare la Fiorentina dove merita. Darò il mio meglio. L'ultima gara con il Bologna? Sapevo che le società si stavano parlando ma non sapevo che sarei venuto. Io però sono un professionista e do il massimo per la maglia che indosso".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.