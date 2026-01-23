Mendieta: "Poca pazienza alla Lazio, ecco perché non ha funzionato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella rivista di gennaio di FourFourTwo, l'ex centrocampista Gaizka Mendieta ha rilasciato una lunga intervista sulla sua carriera, in cui è tornato a parlare anche della sua esperienza alla Lazio nella stagione 2001/2002. Di seguito le sue parole.

"Perché in Italia non è andata bene? Ci furono troppi cambiamenti. Il club acquistò cinque o sei giocatori dopo un periodo di grandi vittorie e mancò di pazienza. Anche l'allenatore era appena arrivato. I risultati non arrivarono e questo pesò sia sui nuovi acquisti che su chi era già lì. Se guardate la rosa, era incredibile, ma non siamo mai riusciti a diventare davvero un gruppo. Arrivai a fine agosto e già nel mercato invernale volevano che me ne andassi, nonostante tutti i soldi che erano stati spesi per me. Onestamente, è una cosa che mi sorprende ancora oggi".

"Il prestito al Barcellona? Fu simile a quanto vissuto alla Lazio: diversi presidenti in una sola stagione, tre allenatori e tanto talento, ma nessuna stabilità. Il Barça era alla fine di un ciclo; Joan Laporta stava per diventare presidente e iniziare un nuovo progetto. Non avevo possibilità di restare. Ci sedemmo a parlare con la nuova dirigenza, ma volevano ripartire da zero e liberarsi dei giocatori in prestito era la cosa più semplice".