Watford, Bove si presenta e cita Cataldi: "È tra i miei migliori amici"
23.01.2026 19:30 di Andrea Castellano
© foto di Federico De Luca 2024
Edoardo Bove è un nuovo giocatore del Watford. Dopo il malore avuto l'anno scorso con la maglia della Fiorentina, il centrocampista è rientrato alla Roma, con cui ha poi risolto il contratto. Ora giocherà in Championship in Inghilterra.
Alla sua prima intervista con il club, il classe 2002 ha risposto ad alcune domande sulla sua vita e sulla sua carriera. Rispondendo alla domanda sui suoi migliori amici nel mondo del calcio, ha citato l'attuale centrocampista della Lazio Danilo Cataldi.
I due hanno giocato insieme la scorsa stagione proprio a Firenze. Di seguito le sue parole: "Il mio migliore amico nel calcio? Ce ne sono tanti. Direi Calafiori, Cataldi, Mandragora...".
